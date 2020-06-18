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Динамо може продати Жерсона Родрігеса в топ-чемпіонат – кияни вже отримали першу пропозицію

21:38 - Читать на русском
Динамо може продати Жерсона Родрігеса в топ-чемпіонат – кияни вже отримали першу пропозицію
Жерсон Родрігес / ФК Динамо Київ

Скандальний форвард Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає у турецькій першості, може перейти у клуб російського мільярдера Дмитра Риболовлєва.

Люксембурзький нападник Анкарагюджю Жерсон Родрігес, який належить Динамо, може стати гравцем Монако, повідомляє видання Milliyet.

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Головний тренер "монегасків" Роберт Морено особисто зацікавлений у послугах норовливого динамівця – скаути "червоно-білих" тривалий час слідкували за виступами Родрігеса. Представники Монако вже зв'язались з Динамо, аби обговорити можливість трансферу люксембуржця.

Нагадаємо, Жерсон Морено перейшов у Динамо в серпні 2019 року з японського Джубіло Івата за 2 млн євро. Нині 24-річний футболіст виступає на правах оренди у турецькій Суперлізі. У поточному сезоні у складі своєї команди провів 8 поєдинків, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,4 млн євро.

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