Динамо може продати Жерсона Родрігеса в топ-чемпіонат – кияни вже отримали першу пропозицію

Скандальний форвард Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає у турецькій першості, може перейти у клуб російського мільярдера Дмитра Риболовлєва.

Люксембурзький нападник Анкарагюджю Жерсон Родрігес, який належить Динамо, може стати гравцем Монако, повідомляє видання Milliyet.

Суркіс озвучив зарплати в Динамо – найвисокооплачуванішим гравцем є українець

Головний тренер "монегасків" Роберт Морено особисто зацікавлений у послугах норовливого динамівця – скаути "червоно-білих" тривалий час слідкували за виступами Родрігеса. Представники Монако вже зв'язались з Динамо, аби обговорити можливість трансферу люксембуржця.

Нагадаємо, Жерсон Морено перейшов у Динамо в серпні 2019 року з японського Джубіло Івата за 2 млн євро. Нині 24-річний футболіст виступає на правах оренди у турецькій Суперлізі. У поточному сезоні у складі своєї команди провів 8 поєдинків, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,4 млн євро.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ