Динамо може продати Самбрано у Бока Хуніорс – тренер збірної Перу наполягає на трансфері

Захисник Динамо Карлос Самбрано може стати гравцем одного з грандів Південної Америки.

Наставник збірної Перу Рікардо Гарека порекомендував керівництву Боки Хуніорс придбати свого співвітчизника Карлоса Самбрано, повідомляє RPP.

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Таким чином наставник Перу хоче, щоб у його 30-річного підопічного була постійна ігрова практика, адже в Динамо він її не отримує. Про реакцію босів аргентинського клубу поки невідомо.

Нагадаємо, чинний контракт Самбрано з українським клубом розрахований до закінчення 2021 року. В поточному сезоні він не зіграв жодного матчу за Динамо.

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