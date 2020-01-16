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Динамо може продати Самбрано у Бока Хуніорс – тренер збірної Перу наполягає на трансфері

16 січня 22:22 2484 Читать на русском
Динамо може продати Самбрано у Бока Хуніорс – тренер збірної Перу наполягає на трансфері
Карлос Самбрано / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Карлос Самбрано може стати гравцем одного з грандів Південної Америки.

Наставник збірної Перу Рікардо Гарека порекомендував керівництву Боки Хуніорс придбати свого співвітчизника Карлоса Самбрано, повідомляє RPP.

Спортивний директор Альянси розповів, чому перуанський клуб досі не узгодив перехід Самбрано з Динамо

Таким чином наставник Перу хоче, щоб у його 30-річного підопічного була постійна ігрова практика, адже в Динамо він її не отримує. Про реакцію босів аргентинського клубу поки невідомо.

Нагадаємо, чинний контракт Самбрано з українським клубом розрахований до закінчення 2021 року. В поточному сезоні він не зіграв жодного матчу за Динамо.

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