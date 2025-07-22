"Якщо Динамо вийде до Ліги чемпіонів, то я думаю, що він не піде. Думаю, що його намагатимуться засвітити до останнього та піднімати ціну.

Бражко оцінив гру Динамо перед стартом кваліфікації ЛЧ: "Помітно і хороші дії, і недоліки"

Коли ти граєш у Лізі чемпіонів, вона одразу зростає. Це зовсім інший рівень конкуренції на футбольному полі. Тож якщо Бражка їм продадуть, то вже після Ліги чемпіонів. Якщо кияни туди не потраплять, то є шанси, що його відпустять. Але там буде Ліга Європи, а це теж досить серйозний турнір. Плюс Бражко може показати себе у кваліфікації на ЧС", – заявив Циганик у своєму Ютуб-каналі.

Нагадаємо, в складі Динамо Бражко провів 67 матчів, у яких відзначився 11 голами та 9 асистами. Transfermarkt оцінює півзахисника в 12 мільйонів євро. Контракт гравця з Динамо чинний до 2029 року.

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