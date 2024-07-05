Кияни мають шанс вийти з "клубу бунтарів" і потягнути за собою інших незгодних.

Динамо може приєднатися до телепулу / Фото М. Козелко

Динамо в сезоні 2024/25 може приєднатися до телепулу УПЛ, повідомляє "ТаТоТаке".

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Українська Прем'єр-ліга та київський клуб вже ведуть переговори щодо співпраці. За інформацією джерела, варіант досягнення домовленості більш ніж реальний.

Зазначається, що наразі виокремлюється формат надання УПЛ ТБ не ексклюзивного сигналу з матчів киян з паралельною трансляцією на інших майданчиках (наприклад, на "1+1"). Обидві сторони оцінюють можливість домовитися вже у липні стримано позитивно.

Нагадаємо, раніше в телепулі перебувало 13 клубів з 16-ти. Зоря, СК Дніпро-1 та Динамо відмовлялись заходити в УПЛ ТБ, продовжуючи співпрацюючи з "1+1" і транслювати свої матчі на YouTube.

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