Спортивний юрист Ілля Скоропашкін оцінив можливість відсторонення команд з Ізраїлю від участі в змаганнях УЄФА.

– Наскільки реальний бан для клубів з Ізраїлю та чи були подібні прецеденти у минулому?

– Будь-яке рішення про відсторонення національної футбольної асоціації є складним юридичним процесом. Для такого бану потрібні формальні підстави й рішення компетентних органів УЄФА, які ухвалюються за чітко встановленою процедурою.

Станом на 21 вересня 2025 офіційні канали УЄФА не анонсували розгляд питання відсторонення Ізраїльської футбольної асоціації 23 вересня. Останнє оголошене засідання Виконкому УЄФА відбулося 11 вересня в Тирані. Тобто, повідомлення про "голосування 23 вересня" наразі не підтверджені офіційно.

– І все ж, були вже подібні покарання?

– Найближчий за змістом прецедент – призупинення участі команд з РФ у 2022 році, яке триває досі. Воно охопило збірні та клуби та витримало оскарження в CAS. Відсторонення спиралось на те, що група національних асоціацій офіційно відмовилися грати проти команд з РФ.

Також подібним є кейс Югославії у 1992 році, який спирався на резолюцію Радбезу ООН №757.

Бан Ізраїлю є вірогідним за умови, якщо значна кількість федерацій письмово відмовиться від матчів з ізраїльськими командами. Тоді УЄФА матиме прецедентну основу для такого бану. Наразі це скоріше політична кампанія, ніж чинна правова процедура. Без формальних підстав швидкого рішення очікувати не варто.

– Зараз мова йде про клуби, а чи не загрожує подібне виключення з відбору на чемпіонат світу 2026 року й національній збірній Ізраїлю?

– Санкції такого роду застосовуються не до окремих клубів чи збірних, а до національної футбольної асоціації в цілому. Тобто, такі відсторонення комплексно поширюються на всі національні клуби, їхні команди, а також на національні збірні в усіх змаганнях.

– У кваліфікації Ліги Європи Маккабі з Тель-Авіву вибило київське Динамо (3:1, 0:1). У випадку політичного бану кияни будуть грати в ЛЄ замість них? Подібний випадок стався у кваліфікації ЛЧ 2013/14, коли ПАОК замінив Металіст після бану.

– Коли команда дискваліфікується, утворюється прогалина в турнірній сітці. Регламенти та практика УЄФА демонструють послідовну модель заповнення цієї прогалини з метою цілісності змагань, – заявив спортивний юрист Ілля Скоропашкін в інтерв'ю Blik.ua.

Нагадаємо, що в Лізі Європи суперниками Маккабі повинні були стати Штутгарт, Фрайбург, Болонья, Ліон, Астон Вілла, ПАОК, Мітьюлланд і Динамо Загреб.

