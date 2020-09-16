Президент Динамо Ігор Суркіс останніми тижнями працює над трансфером австрійського оборонця, повідомляє видання Peter Linden Live.

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Зазначається, що кияни зможуть підлаштуватись під трансферні вимоги Байєра, а Драговічу лише необхідно погодитись. Суркіс бажає побудувати навколо нього нову команду, однак є серйозна проблема – австрієць може відмовитись від повернення в Україну через особисті причини.

Нагадаємо, Драговіч виступав у складі Динамо з 2013 по 2016 роки, звідки перебрався до Байєра. В минулому сезоні австрієць 15 поєдинків у складі "фармацевтів" у Бундеслізі.

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