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Динамо може попрощатись зі ще одним віце-президентом – він став на бік фанатів

13:50 - Читать на русском
Динамо може попрощатись зі ще одним віце-президентом – він став на бік фанатів
Андрій Мадзяновський / Фото з відкритих джерел

Керівництво київського клубу найближчим часом може зазнати значних змін.

Як стало відомо раніше, віце-президент Динамо Євген Красніков, який відповідав за трансферні питання, покине "біло-синіх". За інформацією Telegram-каналу Динамо Киев Inside цей відхід може стати не останнім у це міжсезоння.

Ультрас Динамо оприлюднили основні вимоги до Суркісів – справа не лише в Луческу

Ще один віце-президент клубу Андрій Мадзяновський може також полишити Динамо. Причина – війна клубу з фанатськими угрупуваннями. Мадзяновський виступив проти конфронтації з уболівальниками і закликав до діалогу з ними, що не влаштовує найвище керівництво Динамо. Загалом у київському Динамо є 6 осіб, які займають посади віце-президентів.

Нагадаємо, нещодавно ультрас "біло-синіх" оприлюднили заяву, в якій наполягають на якнайшвидшому відході з команди головного тренера Мірчі Луческу, а також вимагають від братів Суркісів найняти команду професійних менеджерів, які приберуть з клубу відкати, кумівство, нездар і ледарів.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу

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Теги
Динамо Динамо ультрас футбольні фанати Євген Красніков Андрій Мадзяновський
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