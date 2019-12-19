Динамо може підсилитись Іванісенею

Півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня зацікавив київське Динамо та може стати гравцем "біло-синіх".

Центральний хавбек Зорі Дмитро Іванісеня може продовжити кар'єру в київському Динамо, інформує Динамоманія.

Сабо назвав єдиного опорного півзахисника Динамо, який відповідає рівню клубу

25-річний півзахисник лише влітку підписав контракт із Зорею, який розрахований до 30 червня 2021 року. У листопаді 2019 року Іванісеня дебютував за збірну України в матчі проти Естонії. Зауважимо, що трансферна вартість хавбека за даними Transfermarkt – 200 тисяч євро.

До слова, півзахисник є вихованцем криворізького футболу та випускником академії Шахтаря. У поточному сезоні в складі Зорі Дмитро зіграв 24 матчі і забив 1 гол.

"Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу