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Динамо може підсилитись Іванісенею

17:44 825 Читать на русском
Динамо може підсилитись Іванісенею
Дмитро Іванісеня / ФК Зоря

Півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня зацікавив київське Динамо та може стати гравцем "біло-синіх".

Центральний хавбек Зорі Дмитро Іванісеня може продовжити кар'єру в київському Динамо, інформує Динамоманія.

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25-річний півзахисник лише влітку підписав контракт із Зорею, який розрахований до 30 червня 2021 року. У листопаді 2019 року Іванісеня дебютував за збірну України в матчі проти Естонії. Зауважимо, що трансферна вартість хавбека за даними Transfermarkt – 200 тисяч євро.

До слова, півзахисник є вихованцем криворізького футболу та випускником академії Шахтаря. У поточному сезоні в складі Зорі Дмитро зіграв 24 матчі і забив 1 гол.

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