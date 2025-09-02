"Йдеться про сенгальця Аліу Тіаре. Йому 21 рік. Він належить клубу Гавр, і в останньому сезоні грав на правах оренди в команді другої ліги Лор'ян (минулий сезон Тіаре провів за Нансі, а не Лор'ян – прим.). Я подивився Тіаре. Ну, по-перше, неймовірні антропометричні дані. Зростом він як той Аліюн, який грав за Ворсклу. Але в Аліюна була вага через хворобу і, здається, там якусь специфічну лихоманку африканську, 70-71 кг.

У цього хлопця все нормально з фактурою. І я подивився трішечки хайлайти його гри. Хочу сказати, що як для своєї антропометрії, на м'ячі дуже хороший і координований, і спритний, і непогано просувається з м'ячем. Може передачу виконати. Є там ще й права нога, бо Тіаре насправді шульга", – розповів Михайло Співаковський у новому випуску ТаТоТаке.

Варто додати, що Тіаре за минулий сезон у складі Нансі зіграв у 30 матчах, в яких відзначився 2 асистами. Права на нього належать іншому французькому клубу – Гавру, за основну команду якого він досі не дебютував.

