Грузинський півзахисник Динамо Тбілісі Александре Пейкрішвілі перебуває на перегляді в складі юнацької команди Динамо, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, нинішня команда 18-річного хавбека має проблеми з фінансуванням, тому готова продати свого таланта. Зазначається, що Александре діє на позиції центрального півзахисника. Може грати в опорній зоні, або на позиції інсайда. За манерою гри схожий на Миколу Шапаренка.

Нагадаємо, Пейкрішвілі – вихованець тбіліського Динамо. Після нового року почав стабільно тренуватися з дорослою командою, але так і не дебютував в елітному дивізіоні. Виступав за збірні Грузії (від U-16 до U-19). Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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