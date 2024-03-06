Фанати Динамо невдоволені керівництвом братів Суркісів, але навряд вони готові до такого.

Народний депутат України Олексій Гончаренко ошелешив інформацією, у правдивість якої сам до кінця не вірить.

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"Пишуть, що Кирило Тимошенко збирається придбати Динамо Київ. Перевірю. Але виглядає як маячня якась", – написав Гончаренко у Telegram.

Кирило Тимошенко – колишній заступник керівника Офісу Президента України, а також координатор урядової програми "Велике будівництво". 34-річний політик часто ставав фігурантом корупційних скандалів і репутаційних проколів.

Нагадаємо, сім'я Суркісів керує Динамо з 1993 року. У нинішньому сезоні "біло-сині" не пробилися до групового етапу єврокубків, що стало одним з найбільших провалів у часи незалежної України.

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