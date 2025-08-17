Наставник турецького клубу Жозе Моурінью зацікавлений у підписанні Андрія Луніна, повідомляє Bild. Португальський фахівець навіть запропонував здійснити обмін гравцями, за яким Лунін приєднається до Фенербахче, а Домінік Ліваковіч – до Реала.

Однак, зазначається, що угода про обмін гравців є нереалістичною, Реал відкидає такий варіант. Андрій Лунін прагне отримувати більше ігрової практики, проте мадридський клуб готовий відпустити свого гравця за щонайменше 20 мільйонів євро. Наразі офіційної пропозиції з такою сумою не було.

Водночас журналіст Пабло Олівейра повідомляє, що київське Динамо прагне підписати воротаря Фенербахче Ліваковіча. Очікується, що голкіпер збірної Хорватії покине команду цього трансферного вікна. В послугах футболіста також зацікавлена Севілья.

