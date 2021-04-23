"Біло-сині" вже після найближчого матчу матимуть шанс повісити собі на шию омріяні нагороди.

Як відомо, в неділю, 25 квітня, Динамо у матчі з Інгульцем може оформити довгоочікуване чемпіонство в УПЛ. У разі успішного результату у грі на НСК Олімпійський, УПЛ і УАФ планують привітати киян з завоюванням золотих медалей відразу після завершення поєдинку, повідомляє Meta Ratings.

Гецко: Луческу – людина слова: як він сказав – так і сталося

Для цього вже розпочали підготовчі роботи, а на сам матч очікується приїзд виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого і першого віце-президента УАФ Олега Протасова.

Після фінального свистка на стадіоні встановлять чемпіонський подіум, планується святковий феєрверк, а новоспеченим чемпіонам підготують спеціальні футболки "Динамо – чемпіон" і золоті медалі. Окрім того, транслятор матчу готується продовжити показ у прямому ефірі церемонії нагородження "біло-синіх".

Нагадаємо, після 22-х турів кияни з 55 очками йдуть першими в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 10 пунктів.

Агробізнес – Динамо: Луческу в ударі, гравці збірної феєрять, а суддівство і регламент псують півфінал Кубка України