"Біло-сині" найближчим часом можуть отримати титульного спонсора, повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

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За інформацією джерела, кияни близькі до того, щоб весняну частину чемпіонату розпочати із назвою спонсора на екіпіруванні. Новим "меценатом" має стати українська фінансова установа. Зауважимо, що Динамо тривалий час не має титульного спонсора, а центральне місце на футболках пустує.

До слова, зимують підопічні Мірчі Луческу лідерами УПЛ, першим суперником у другому колі чемпіонату стане Олімпік – мат пройде 13 лютого.

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