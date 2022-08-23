Динамо може отримати новий дизайн форми – модифікація ретро-стилю
14:14 - Читать на русском
"Біло-сині" готують оновлення своєї форми на початку нового сезону.
На ресурсі Footcenter опублікували можливу домашню форму Динамо на сезон 2022/23.
Рух презентував нову форму – ексклюзивний дизайн з символами Львова та України
Дизайн нагадує ретро-форму з середини 2000-х – білу футболку перетинає діагональна синя смуга. Виробник додав графічних елементів, наче смугу провели синьою фарбою.
Додамо, що сьогодні Динамо зіграє у матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів проти Бенфіки, початок о 22:00.
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