Парагвайська Олімпія винна Динамо понад 5 млн доларів за нападника Дерліса Гонсалеса, і поки у них немає можливості погасити цей борг.

"Ми плануємо збільшити надходження грошей до клубу, це включає продаж гравців, збільшення членських внесків та інші ресурси. Ще ми хочемо завершити рік виконанням взятих на себе зобов'язань перед співробітниками.

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У всьому іншому ж проблему Олімпії не буде вирішено за один чи два роки, її буде вирішено за вісім чи дев'ять років", – цитує фінансового консультанта Олімпії Мануеля Феррейру D10 Paraguay.

Нагадаємо, парагвайський клуб вже прострочив виплату боргу і тепер на Олімпію ще очікуватимуть санкції від ФІФА. Трансфер Дерліса з Динамо відбувся ще у лютому 2020-го.

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