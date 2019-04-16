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Динамо могло отримати фарм-клуб за кордоном

19:26 1279 Читать на русском
Динамо могло отримати фарм-клуб за кордоном
Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо отримало пропозицію стати співінвестором закордонного клубу.

"Ми спілкувалися з Динамо. Хотіли, щоб український клуб приєднався до нас в статусі співінвестора, ставши одним з акціонерів.

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Тоді Рух міг би стати фарм-клубом для киян. Однак представники Динамо заявили, що наша команда повинна грати хоча б у першому польському дивізіоні", – сказав голова наглядової ради Руха Зджіслав Бік Sportowe Fakty.

Наразі Рух через фінансові проблеми перебуває в 2-й польській лізі (3-й дивізіон).

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Динамо Динамо Рух Хожув Рух Хожув
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