Динамо могло отримати фарм-клуб за кордоном

Київське Динамо отримало пропозицію стати співінвестором закордонного клубу.

"Ми спілкувалися з Динамо. Хотіли, щоб український клуб приєднався до нас в статусі співінвестора, ставши одним з акціонерів.

"Шевченко став однією з причин мого переходу в Динамо", – Фран Соль розповів, чому переїхав в Україну

Тоді Рух міг би стати фарм-клубом для киян. Однак представники Динамо заявили, що наша команда повинна грати хоча б у першому польському дивізіоні", – сказав голова наглядової ради Руха Зджіслав Бік Sportowe Fakty.

Наразі Рух через фінансові проблеми перебуває в 2-й польській лізі (3-й дивізіон).