Фенербахче ризикує не зберегти всіх ключових гравців перед стартом у Лізі чемпіонів.

Наполі націлився на центрбека "канарок" Кім Мін Че, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Фенербахче за тиждень до матчу проти Динамо підписав форварда з АПЛ

Італійці шукають заміну Каліду Кулібалі, який за 40 млн євро переходить у Челсі. Кім був лідером захисту Фенербахче у минулому сезоні – 39 матчів і один гол. Корейця оцінюють у 20 млн євро, а головний тренер Наполі Лучано Спаллетті вже підтердив інтерес до захисника.

Нагадаємо, Фенербахче є суперником Динамо у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ. Перший поєдинок відбудеться 20 липня у Лодзі, матч-відповідь – 27-го у Стамбулі.

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