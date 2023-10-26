Лонвейк перебрався до Андерлехта минулого літа з Динамо та може залишитись у Бельгії, повідомляє Lesoir.be.

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Раніше повідомлялось, що оренда вартувала бельгійцям близько 400-500 тисяч євро. Окрім цього, Андерлехт має право викупити Лонвейка за 2,5 млн євро. Цікаво, що Джастін зіграв лише 39 хвилин у цьому сезоні за Андерлехт, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, у вересні минулого року Динамо заплатило Віборгу за Лонвейка 1,5 млн євро. Хавбек став доволі важливим виконавцем у складі киян – 18 матчів, один гол та один асист. Втім, влітку нідерландець раптом не захотів повертатись в Україну через побоювання щодо війни.

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