Динамо може орендувати Вітора Буено на 2 роки

Півзахисник Сантоса Вітор Буено може стати гравцем Динамо на найближчі 2 роки.

Динамо може підписати хавбека Сантоса Вітора Буено на правах оренди на 2 роки, повідомляє Globo Esporte.

Раніше повідомлялось про можливу оренду гравця на один рік. Нагадаємо, вінгер Динамо Дерліс Гонсалес близький до переходу у зворотньому напрямку.

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До слова, раніше Буено заявляв, що не хоче перебиратись в Україну. За неофіційною інформацією, 23-річний бразилець вже попрощався із Сантосом та повинен найближчим часом пройти медогляд у Києві.

До слова, вже сьогодні Динамо розпочне сезон 2018/19 матчем проти Шахтаря за Суперкубок України-2018. Поєдинок розпочнеться о 21:00.