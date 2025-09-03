"Біло-сині" не планують зупинятися та продовжують підсилювати склад перед розпалом нового сезону.

Динамо виявило інтерес до центрального атакувального півзахисника Вуковара Робіна Гонсалеса, повідомляє хорватське видання Tportal.hr. Паралельно за 26-річним колумбійцем стежить турецький клуб Трабзонспор, за який виступають Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов.

Хорватський клуб оцінює можливий трансфер Гонсалеса у 1 мільйон євро. Якщо угода відбудеться за цією сумою, колумбійський півзахисник стане найдорожчим гравцем, проданим Вуковаром в історії клубу. Робін грає у Вуковарі з лютого 2020 року, пройшовши з командою шлях від третього дивізіону Хорватії до Вищої ліги.

У поточному сезоні 2025/26 Гонсалес провів 6 матчів і забив 3 голи. Загалом за Вуковар він відіграв 105 матчів, відзначився 23 голами та віддав 4 результативні передачі. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється у 600 тисяч євро.

