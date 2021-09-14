"Бенфіка на сьогоднішній день не так сильна. Це не команда, яку не можна обіграти. Тим більше, що у Луческу дисциплінована команда, його футболісти знають, як грати.

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Особливо хороша у Мірчі ігрова дисципліна. Також гравці київського клубу добре готові фізично, вони дадуть бій. Може бути таке, що і виграють у Бенфіки. Чому ні?

Якщо не виграють, то можна забути про єврокубкову весну? Це лише початок. Ми можемо обіграти Барселону, все може бути. Давайте будемо говорити після першого кола", – сказав Сабо для Tribuna.

Нагадаємо, у першому турі групового етапу ЛЧ Динамо приймає Бенфіку, матч запланований на 14 вересня, початок о 22:00. Окрім "орлів" киянам у ЛЧ протистоятимуть Барселона та Баварія.

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