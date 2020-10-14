"10 вихованців Динамо зіграли за збірну України проти Іспанії. Це приємно, тому що ми не знаємо, що було б, якби збірна була в оптимальному складі. Можливо, якби був оптимальний склад, ми б не програли у Франції 1:7, не програли б Німеччині, а в цьому третьому матчі поклали б на лопатки Іспанію. Ми не знаємо, як було б.

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Коли вийшли ці хлопці, я ще під час виконання гімну по їхніх очах зрозумів, що буде бій не не життя і не на смерть. На полі були 11 гладіаторів і головний тренер, який своїм духом і якимись словами підтримав команду. Молодці, відмінна гра, вперше в історії перемогли Іспанію. Так, ми не можемо володіти м'ячем з Іспанією, ми це розуміємо. Все було організовано компактно. Був один момент, Циганков забив – молодці. Це зайвий раз доводить, що ми можемо грати з Ювентусом та Барселоною. Доведено динамівцями, які грали в цьому матчі. Грайте у футбол і нікого не бійтеся, але виконуйте тренерську установку.

Скажіть, 2 місяці тому чи могли б ми уявити, що Забарний буде основним гравцем національної команди? Кому потрібно подякувати? Луческу. Чи могли б ми уявити, що Миколенко гратиме не зліва, а в центрі? Кому треба подякувати? Луческу. А Караваєв, який грав зліва тому, що правий фланг був зайнятий? Вчора (проти Іспанії – прим.) він провів відмінний матч. Чому? Луческу дав йому достатньо ігрового часу, щоб він був у хороших кондиціях. Бущан – що він витворяє? Я можу сказати, тьху-тьху-тьху, нехай продовжує в тому ж дусі. Як кажуть, м'ячі, які не беруться. Я дуже задоволений і щасливий, що це сталося.

Хлопці повинні розуміти, що на полі проти них грають 11 таких же футболістів. Є день, потрібно, щоб у цей день фортуна була на нашому боці – так, як вчора.

Відсутність Роналду на матчі з Динамо в Києві? Я не можу засмучуватися тим, що він не приїде, а засмучений тим, що взагалі хтось хворіє. Як президент клубу, бажаю цьому великому футболісту швидкого одужання. Ми повинні бажати всім футболістам, щоб вони не травмувалися, адже вони дарують нам спектакль. Без Роналду Ювентус – це одна команда, з ним – інша. Але, повірте, вони мають ким замінити Кріштіану. Це якщо в Динамо випадає 1-2 гравці, то вже важко знайти рівноцінну заміну. Але я сподіваюся на наших хлопців – Містер їх підготує, вони вийдуть і дадуть такий же бій, який дали Іспанії", – розповів Суркіс в ефірі Youtube-каналу Динамо.

Нагадаємо, вже 20 жовтня Динамо прийме Ювентус в першому турі ЛЧ. Гостям не допоможе Кріштіану Роналду, який здав позитивний тест на COVID-19.

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