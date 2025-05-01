"Футбол 24" розповідає про розклади в ЛЧ для чемпіона України. Безумовно, відрив команди Олександра Шовковського на вершині турнірної таблиці ще не гарантує золота, а з ним і путівки у кваліфікацію ЛЧ. Однак Динамо не готове віддавати свої позиції, ефектно переламуючи хід поєдинків навіть тоді, коли не все складається гладко. Уже вийшло у фінал Кубка України, тож сповнене жаги оформити золотий дубль. Фаворит на золото очевидний, особливо після минулих осічок Шахтаря та Олександрії. Динамо ще й залишається єдиною командою у провідних лігах без поразок після того, як навіть феноменальний ПСЖ дав слабину в Лізі 1.

"Треба бути дурнем, щоб впустити титул": Динамо крутить педалі на місці, Пушіч має залишитись, слова екс-жони СаШо

Зірвати джек-пот – в рази більше доходів

Якщо вдасться захистити нинішню першу позицію, стартувати київському клубові доведеться знову рано – з другого кваліфікаційного раунду. Це означає жеребкування вже 18 червня, а перші матчі 22-23 липня. Починаючи з цього сезону, Україна втратила не лише одного представника в головному євротурнір, а й гарантоване місце на основному етапі ліги, але зараз складаються сприятливі обставини для камбеку. Перемога у всіх трьох протистояннях подарує омріяний вихід в основний етап ЛЧ-2025/26 з перспективою збагатитися на понад 40 мільйонів євро, як Шахтар у поточному сезоні. Тоді як вихід лише в Лігу Європи приніс майже 13 млн. Різниця разюча. А шлях чемпіона відкриває трохи легших на папері суперників, адже тут уже не буде принаймні суперників з топ-5 європейських ліг, Нідерландів чи Португалії, які часто ставила нам шлагбауми.

Краще, ніж перемога улюбленої команди, може бути лише насолода смаком від хрумких чипсів Lay’s у поєднанні з прохолодним пивом. Додай смаку Лізі чемпіонів!

Є Lay’s? Буде футбол!

Другий кваліфікаційний раунд – Динамо сіяне

Хто ж суперники станом на сьогодні: Жальгіріс (Литва), Пафос (Кіпр), РФШ (Латвія), Зрінські Мостар (Боснія і Герцеговина) Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар), КуПС (Фінляндія), Нью-Сейнтс (Вельс), Дріта (Косово), Брейдаблік (Ісландія), Лінфіллд (Північна Ірландія), Будучность (Чорногорія), Ракув (Польща).

З найгірших варіантів тут польські та хорватські чемпіони, але останні днями перемістилися до числа сіяних, хоча імовірність потрапити на них зберігається, якщо Борац поверне собі перше місце в боснійській першості. Клуби Екстракласи останнім часом кошмарять навіть дуже іменитих суперників, а Рієка (або ж Хайдук Гаттузо і Русина) випереджає Динамо Загреб, що вже є доволі серйозним досягненням. Лідер чемпіонату Хорватії пропустив лише 18 голів за 32 тури, тож має дуже непогану базу, яку пробити буде не так і просто, хоча в останніх матчах дещо здав. Загалом же цікаво буде зустрітися з українськими легіонерами. Той же Кочергін тягне Ракув уже не перший сезон (5+4 у нинішньому), а Денис Костишин вже оформив 2+2 за останні 6 матчів у складі Дріти.

Третій кваліфікаційний раунд – втрата посіву, але не критично

Копенгаген (Данія), Црвена Звезда (Сербія), Ференцварош (Угорщина), Слован (Словаччина), Карабах (Азербайджан), Лудогорець (Болгарія).

Через невдачі минулих єврокубкових років Динамо й тут поступається мінімально рейтингом навіть багаторічному болгарському чемпіонові. Суперники жорсткіші. Може бути лячно, адже пам'ятаємо, наскільки важко були навіть проти колишньої команди Реброва в ЛЄ. Хоча Ференцварошу ще потрібно вийти переможцем з дуелі проти Академії Пушкаш, що має значно менший командний рейтинг за Динамо. Але й без того загалом це суперники прийнятні. Якщо вже їх не обігрувати, то нема чого думати про основну фазу ЛЧ. Цікаво, що австрійський Зальцбург, який не пустив Київ до ЛЧ у 2024 році, зараз аж третій в Австрії.

На певному етапі був реальним також варіант, за якого Брондбю зі значно нижчим рейтингом виграв би дуель за золото в Копенгагена та Мітьюланда. Тоді Динамо на правах першого з несіяних перемістилося б у престижніший кошик. Однак останнім часом відставання Брондбю тільки зросло. Та й насправді легші варіанти і свої підводні камені є по обидва боки. Словенський, румунський і шведський футбол на підйому, як-не-як. Клуби цих країн реально набирають набагато більше очок у Таблицю коефіцієнтів, ніж українські останнім часом.

Плей-офф кваліфікації – важко, цікаво, але не фатально

Буде-Глімт (Норвегія), Копенгаген (Данія), Црвена Звезда (Сербія), Ференцварош (Угорщина), Селтік (Шотландія) є сіяними у попередній проекції. Динамо тут аж ніяк не світить опинитися у статуснішому кошику. З іншого боку швейцарський Базель з Шакірі, який переживає третю молодість, але входить до числа несіяних, теж приніс би чимало проблем. Деякі клуби тут уже знайомі з попереднього раунду.

Цікавий момент. Якщо Динамо пройде рейтинговіших данців, сербів чи угорців, сіяним стане Слован Братислава – чи не найпозитивніший варіант у будь-якому з раундів. Водночас якщо пройти словаків раніше і станеться хоча б одна сенсація з вильотом на папері сильніших, то Базель вискочить у п'ятірку суперників команди Шовковського, що серйозно погіршить загальний розклад. Найстрашнішим тут виглядає Селтік, який повністю домінує у Шотландії над тим же клубом Рейнджерс, що так сильно опирався у протистоянні з Динамо влітку 2024-го.

Особливий інтерес привертає також сенсаційний півфіналіст Ліги Європи. Буде-Глімт показує, наскільки стереотипно десь часто сприймаємо суперників з таких країн. Та й не тільки українців це стосується. Італійський Лаціо, грецький Олімпіакос, нідерландський Твенте, турецький Бешикташ, португальський Порту – норвежці просто не визнають авторитетів і довели на ділі готовність перемагати будь-кого з іменитих євробійців. Також маємо розуміти, що подібні клуби часто ловлять хвилю космічного успіху та фарту, але можуть втратити свій блиск вже з наступного сезону. Ці норвежці дуже круті, як і данці вже тривалий час. Але не треба з них робити непереможних та пасувати зайвий раз.