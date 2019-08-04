Динамо могло придбати Жерсона Родрігеса ще взимку та значно зекономити

Вінгер збірної Люксембургу Жерсон Родрігес міг опинитись в Динамо ще півроку тому.

Агенти Жерсона Родрігеса пропонували київському Динамо придбати футболіста збірної Люксембургу ще взимку цього року, проте кияни не були зацікавлені у переході тоді ще гравця Шерифа. Тому, вінгер опинився у Японії.

Агент Жерсона Родрігеса: У мого клієнта були пропозиції з Європи та Японії

Динамо дало "зелене світло" на трансфер Родрігеса лише після впевнених ігор вінгера за збірну Люксембургу в матчах проти України у кваліфікації до Євро-2020. Щоправда, за півроку ціна на футболіста зросла з 1 млн євро до 2 млн, повідомляє Dynamomania.

Жерсон Родрігес присвятив перехід у Динамо покійній матері

Нагадаємо, Динамо нещодавно придбало гравця збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Контракт розрахований на 5 років. За півроку перебування у Японії вінгер зіграв 15 ігор та забив 5 голів.