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Динамо Мінськ – Зеніт – 4:0 – відео голів

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Динамо Мінськ – Зеніт – 4:0 – відео голів
Динамо Мінськ – Зеніт – 4:0 / ФК Зеніт

Мінське Динамо несподівано розтрощило Зеніт з Санкт-Петербурга. Дивіться відео голів.

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд

Динамо Мінськ – Зеніт – 4:0

Голи: Ніколіч, 12, 67, Хвашинський, 32, Галовіч, 41

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Динамо Мінськ - Зеніт: Четвер 09 серпня 2018

Динамо Мінськ
Матч завершено
4 : 0
Зеніт
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