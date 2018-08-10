Динамо Мінськ – Зеніт – 4:0 – відео голів

Ліга Європи — 00:48 1420
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Зоря – Брага: луганці не мають атаки, Караваєв – герой, прокляття Каріуса витає над Україною
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Зоря – Брага: Караваєв забив блискучий голЛіга Європи — 9 серп 488
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Зоря – Брага: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 9 серп 2449
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Маріуполь – Бордо: приазовці себе перевершили, але індивідуальні помилки відібрали в них шанси на продовження боротьбиЛіга Європи — 9 серп 3360
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Варді підписав новий контракт з ЛестеромАнглія — 9 серп 296
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