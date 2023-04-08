Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Минай, стартував о 13:00. Вже на 11 хвилині Лонвейк міг забити після розіграшу кутового, але пробив у поперечку. З ударом Ваната впорався воротар, але нічого не зміг зробити на 34 хвилині, коли Лонвейк віддав потужний пас на Царенка, а той в дотик переправив м'яч у ворота.

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Кияни претендували на пенальті, але арбітр нічого не призначив у суперечливому моменті з Сидорчуком. А на 62 хвилині Ванат подвоїв перевагу "біло-синіх", отримавши класний пас Шепелєва та пробивши під дальню стійку. Нещерет врятував після удару Вишневського, а потім і після розіграшу штрафного, допомігши втримати комфортну перемогу.