Динамо – Минай: стартові склади і онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ – на вістрі атаки киян дебютант
Динамо приймає Минай в рамках перенесеного поєдинку 1-го туру УПЛ. Стартові склади команд і відеотрансляція зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру УПЛ Динамо – Минай стартує о 19:30. Телетрансляція проходить на каналі "2+2", відеотрансляція доступна у цій новині, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Динамо – Минай: анонс матчу УПЛ
Динамо виграло перші два матчі чемпіонату, а сьогодні зустрічається з Минаєм, який застрибнув у останній вагон УПЛ. В атаці киян дебютує венесуельський новачок Ерік Рамірес.
Стартові склади команд
Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Караваєв, Буяльський, Циганков – Рамірес.
Запасні: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Лєднєв, Гармаш, Сідклей, Кендзьора, Антюх.
Минай: Кучер, Селезньов, Гончар, Багайоко, Книш, Кулієв, Байдал, Хахльов, Кобак, Векляк, Синьогуб.
Запасні: Пеньков, Семенко, Петрусенко, Лиховидько, Ахмедзаде, Білоног, Месхі, Вишневський, Горін.
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