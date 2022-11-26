Динамо зустрічається Металістом 1925 в рамках 15-го туру УПЛ. Стартові склади та відеотрансляція матчу в цій новині на "Футбол 24".

Динамо підходить до поєдинку 15-го туру УПЛ 2022/23 в статусі третьої команди чемпіонату. Відставання киян від Шахтаря становить чотири очки, причому в цьому році вони зіграють на один матч більше – тобто, підопічні Мірчі Луческу цілком можуть завершити першу половину сезону на другій позиції. Тим не менш, для початку необхідно переграти Металіст 1925, якому в останніх трьох турах вдалося набрати сім залікових балів.

Трансляція зустрічі доступна на каналы 2+2, ютуб-каналі FootballHub та у цій новині, текстова трансляція пройде на "Футбол 24". Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Стартові склади

Динамо:

Металіст 1925:

Динамо – Металіст 1925, Інгулець – Верес: анонс матчів УПЛ