"Я стежу за турне та можу сказати, що раніше Динамо так не грало. Кияни стали грати ще сильніше. Динамо на передсезонці провело 15 матчів (4 мирові та 11 перемог). У турне команда Луческу здобула три перемоги та дві мирові. Виходить, у них із нового року 20 матчів без поразок.

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Це вже зовсім інша команда. Зараз Динамо мені нагадує Шахтар, який будував Луческу. При цьому грають практично одні українці, немає жодного бразильця. Періоди роботи Луческу в Динамо та Шахтарі схожі, адже матчі витягуються завдяки постановці гри.

На мою думку, Динамо було б фаворитом у другому колі. У нас же як думають: на передсезонці потрібно всі матчі програти, а потім виграти чемпіонат. Як показує досвід, якщо програвати на передсезонці, як Шахтар Маріуполю, то це до нічого хорошого не призведе. Динамо, на мою думку, вперше за довгий час провело таку кількість матчів на зимовому зборі, та ще й без поразок. Львів, наприклад, зіграв 12 поєдинків, але гравці вже рипіли", – цитує Дулуба FanDay.

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