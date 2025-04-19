Кияни майже на тиждень переберуться до Львова, де протягом цього часу проводитимуть тренувальний процес.

Київське Динамо не повертатиметься до столиці після півфіналу Кубка України з Буковиною, який відбудеться 23 квітня у Львові, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Шовковський розкритикував гравців Динамо за розгромну перемогу над Оболонню

Матч прийматиме стадіон Україна, а наступний поєдинок динамівці також проведуть у цьому місті – 27 квітня команда зустрінеться з донецьким Шахтарем у межах 26-го туру УПЛ. Щоб уникнути зайвих переїздів та зекономити час, тренерський штаб вирішив залишити команду у Львові. Там Динамо готуватиметься до Класичного на полях академії Руху.

Поєдинок проти "гірників" відбудеться на Арені Львів, початок – о 18:00. Наразі підопічні Шовковського лідирують у таблиці з 63 очками, тоді як Шахтар посідає третє місце, маючи на десять балів менше.

Динамо в непростому матчі розгромило Оболонь – шедевр Ярмоленка допоміг зберегти чемпіонський гандикап