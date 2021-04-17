"Шахтарю немає кого звинувачувати за такий відрив від динамівців. У будь-якому випадку, якою б не була турнірна ситуація, "гірники" вийдуть на матч з Динамо з позамежною мотивацією.

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Не думаю, що Динамо буде грати на нічию у цьому матчі. Як показує світова практика, коли приїжджаєш грати на нічию, отримуєш поразку.

У чому секрет успіху Динамо нинішньої весни? У киян є важливий козир – їхній тренер Мірча Луческу. Він класно орієнтується в тактиці на такі матчі, аналізує і знає, як домогтися результату", – сказав Бакалов у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 17 квітня, Шахтар і Динамо на НСК Олімпійський зійдуться в очному протистоянні. Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають "гірників" на 7 очок.

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