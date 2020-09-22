Аргентинські ЗМІ продовжують "знаходити" підсилення для київського клубу. Ще вчора інформували про інтерес Динамо до лівого захисника Мури, а сьогодні запевняють, що Суркіс готує пропозицію щодо 25-річного центрбека. Клуб із Східної Європи, який цікавиться Барбосою, – це Динамо. У цьому переконує журналіст авторитетного каналу TyC Sports Гастон Едул. Сторони уже провели попередні переговори, але до конкретики ще не приступили. Водночас La Visera задається питанням, чи вигорить трансфер Александера цього разу.

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Днями Барбоса міг перебратися до Саудівської Аравії, але перехід захисника Індепендьєнте зірвався. Клуб Аль-Батін пропонував 300 тисяч доларів за оренду плюс ще 3,5 млн доларів за повноцінний трансфер. Сторони домовилися, але сам гравець пояснив свою відмову бажанням грати в сильнішому чемпіонаті. Колишнього центрбека Рівер Плейта готові здати в оренду з правом викупу навіть за 3 мільйони доларів, або 2,56 млн євро. Ціна, яка могла би вписатися у верхню межу витрат Динамо в нинішні кризові часи.

Barboza a jugar a Europa

El fútbol es milagroso — Julian savaris (@JulianSavaris) September 22, 2020

Аргентинські ЗМІ зазначають, що Індепендьєнте опинився в не найкращій фінансовій ситуації, тому готовий йти на поступки. "Королі кубків" купували Александера за майже 4 мільйони доларів, з яких досі не виплатили ще 750 тисяч. Сам гравець не виправдав надій і відіграв лише 13 матчів за Індепендьєнте, оформивши 1 гол плюс асист. Фанати "ель рохо" ледь не моляться на цей трансфер, який дозволить зміцнити центр оборони іншим виконавцем. Деякі називають його можливий переїзд в Європу "дивом".

Барбоса може закрити позицію лівого центрального захисника. Тут останнім часом виходять то молоді оборонці з дубля, то навіть Миколенко змушений був згадати минуле. Після відходу Кадара на цій позиції грав Шабанов, але останнім часом він більше відновлювався від травм. На потребі підсилити позицію лівоногого центрбека наголошував президент Динамо Ігор Суркіс. В Аргентині чекають, що "найбільша команда українського футболу ось-ось зробить офіційну пропозицію" щодо потенційного новачка. До слова, недавно боси Індепендьєнте були не проти домовитися з іспанським Ельче і за 2,4 млн євро.

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