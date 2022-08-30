"Там вже анонсували-анонсували, але я не знаю... Можливо, знову не домовились. Я мав розмову з президентом Динамо, і він підтвердив, що є інтерес до цього футболіста. Я думав, що ця справа вже вирішена.

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Не думаю, що Динамо б затягувало. Можливо, стався якийсь інший момент, який спричинив те, що Кабаєв досі не в Динамо. Але ще є час, здається, до 2 числа можна заявляти футболістів. Можливо, до того часу ще якось буде вирішене питання. Але президент Динамо мені офіційно підтвердив інтерес до Кабаєва, це було днів 10 тому. Я не знаю, в чому затримка, але так розумію, що Кабаєв все ж мав би бути в Динамо", – розповів Циганик у ефірі програми Циганик LIVE.

Нагадаємо, це може бути єдине підписання Динамо у міжсезоння. Кабаєв віддав 2 асисти у стартовому турі УПЛ проти Ворскли, але в наступному матчі проти Львова чомусь просидів на лаві запасних.

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