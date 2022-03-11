"Наразі ми не можемо говорити на 100%, що поїдуть взагалі всі легіонери. Мені здається, будуть люди, які залишаться і допоможуть відновлювати наш футбол.

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Особливо це стосується українських гравців. Вони повинні відроджувати футбол так, як громадяни будуть відроджувати знищену інфраструктуру. Крім того, буду дуже здивований, якщо хтось із них зараз отримає якусь пропозицію від західних клубів. Вони мають залишитися і грати тут, в українських клубах.

Мій особистий прогноз щодо сили команд – Динамо має перевагу. У них ширший набір українських гравців і, так би мовити, український дух. Це команда в українському складі, тому вона виглядатиме міцнішою, ніж суперники", – резюмував Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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