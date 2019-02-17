Динамо має другий наймолодший склад серед 40 команд ігрового тижня Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Київське Динамо зіграло проти Олімпіакоса другим наймолодшим складом серед 40 команд плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Динамо встановило унікальне досягнення в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса. Кияни зіграли другим наймолодшим складом серед 40 учасників плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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Середній вік футболістів киян складав 23,8 років. Стільки ж у дортмундської Борусії. Суперник "біло-синіх" розташувався на 6 сходинці у цьому рейтингу – 24,5 років.

Матч-відповідь відбудеться 21 лютого о 22:00 за київським часом на НСК Олімпійський.

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