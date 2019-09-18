Динамо має багато класних футболістів, готуємося до складної гри, – захисник Мальме Бенгтсон про матч Ліги Європи

Гравець Мальме Расмус Бенгтсон оцінив рівень київського Динамо перед протистоянням у першому турі групового етапу Ліги Європи.

Досвідчений оборонець шведського гранда очікує на непросту гру у Києві.

Сидорчук про проблеми Динамо: Вирішили все як у чоловічому колективі

"У Швеції нас завжди вважають фаворитами, але тут зовсім інший поєдинок. Ми розуміємо, що на нас чекає матч проти складного і досвідченого суперника. У Динамо багато класних футболістів, тому готуємося до складної гри. Футбол або хокей? Який вид спорту в Швеції більш популярний? Футбол – популярніший", – цитує Бенгтсона офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо – Мальме відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок о 19:55.

Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг рак