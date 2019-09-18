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Динамо має багато класних футболістів, готуємося до складної гри, – захисник Мальме Бенгтсон про матч Ліги Європи

22:00 95 Читать на русском
Динамо має багато класних футболістів, готуємося до складної гри, – захисник Мальме Бенгтсон про матч Ліги Європи
Расмус Бенгтсон / Сайт Динамо

Гравець Мальме Расмус Бенгтсон оцінив рівень київського Динамо перед протистоянням у першому турі групового етапу Ліги Європи.

 

Досвідчений оборонець шведського гранда очікує на непросту гру у Києві.

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"У Швеції нас завжди вважають фаворитами, але тут зовсім інший поєдинок. Ми розуміємо, що на нас чекає матч проти складного і досвідченого суперника. У Динамо багато класних футболістів, тому готуємося до складної гри. Футбол або хокей? Який вид спорту в Швеції більш популярний? Футбол – популярніший", – цитує Бенгтсона офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо – Мальме відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок о 19:55.

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Расмус Бенгтсон Расмус Бенгтсон Динамо Динамо Мальме Мальме Ліга Європи Динамо - Мальме
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