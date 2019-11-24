Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Динамо приймає Маріуполь у 15-му турі чемпіонату України 2019/20. Дивіться онлайн-трансляцію матчу УПЛ на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Маріуполь на "Футбол 24", стартує о 17:00. Кияни виграли 5 попередніх дуелей з азовцями. На полі динамівців їхня перевага взагалі космічна (21 перемога і 2 нічиї, 61:8 різниця). Водночас у попередньому матчі чемпіонату проти Шахтаря команда Михайличенка перервала свою безпрограшну серію і тепер посідає 4-е місце. Маріуполь набрав лише 1 бал за останні 3 тижні, тож покинув єврокубкову шістку після перемоги Олімпіка над Карпатами. Відзначаємо, що в основу киян повертається Тамаш Кадар, який пропустив майже 50 днів.

Динамо – Маріуполь: анонс і прогноз на матч УПЛ

Динамо: Бущан – Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Шепелєв, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін

Запасні: Нещерет. Кендзьора, Гармаш, Шапаренко, Вербіч, Жерсон, Соль

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Дава, Яворський, Горбунов – Тищенко, Чех, Мішньов, Вакула – Чурко

Запасні: Худжамов, Полегенько, Путря, Петерман, Кащук, Фомін