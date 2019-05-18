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Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було

18 травня 18:57 2089 Читать на русском
Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
Динамо – Маріуполь 18 травня 2019: онлайн-трансляція матчу УПЛ 2018/19

Динамо приймало Маріуполь у 29-му турі чемпіонату України 2018/19. Кияни оформили мінімальну перемогу – 2:1.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Маріуполь на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом і завершився на користь "біло-синіх".

Динамо перемогло Маріуполь у цікавому матчі та відтермінувало чемпіонство Шахтаря

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей – Шепелєв, Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Русин, Де Пена

Запасні: Бойко, Шапаренко, Гармаш, Бєсєдін, Алібеков, Смирний, Дуелунд

Маріуполь: Худжамов – Кірюханцев, Чоботенко, Яворський, Биков – Ігнатенко, Мишньов, Піхальонок – Зубков, Фомін, Чурко

Запасні: Гальчук, Полегенько, Дава, Тищенко, Вакула, Борячук, Федорчук

Динамо – Маріуполь 18 травня 2019: дивитись матч онлайн

Динамо – Маріуполь: стартові склади на матч УПЛ

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