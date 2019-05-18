Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було

Динамо приймало Маріуполь у 29-му турі чемпіонату України 2018/19. Кияни оформили мінімальну перемогу – 2:1.
Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Маріуполь на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом і завершився на користь "біло-синіх".
Динамо перемогло Маріуполь у цікавому матчі та відтермінувало чемпіонство Шахтаря
Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей – Шепелєв, Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Русин, Де Пена
Запасні: Бойко, Шапаренко, Гармаш, Бєсєдін, Алібеков, Смирний, Дуелунд
Маріуполь: Худжамов – Кірюханцев, Чоботенко, Яворський, Биков – Ігнатенко, Мишньов, Піхальонок – Зубков, Фомін, Чурко
Запасні: Гальчук, Полегенько, Дава, Тищенко, Вакула, Борячук, Федорчук
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