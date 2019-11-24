Динамо – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 15-го туру УПЛ приймає Маріуполь. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Після скандальної поразки у Класичному дербі Динамо відкотилося аж на четверту сходинку в турнірній таблиці, пропустивши вперед Зорю та Десну. Як мінімум, одного з конкурентів "біло-сині" сьогодні зможуть скинути вниз, адже луганці зазнали поразки у Олександрії – між ними та віце-чемпіонами всього одне очко. Втім, навряд чи динамівці сумніваються у своїй здатності забрати друге місце в будь-який момент, а от прямо зараз потрібно перемогти Маріуполь. Хто-то, а азовці завжди вміли дати важкий бій киянам.

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Щоправда, нинішнє Динамо вкрай сильно грає проти середняків чемпіонату. Останньої поразки не від Шахтаря кияни зазнали в тому ж поєдинку з Десною, а крайня втрата очок була допущена з Карпатами через автогол на останній хвилині – щоправда, тоді "біло-сині" завдали близько 30 ударів по воротах і не отримали вірний пенальті. Загальний рахунок матчів УПЛ за останні два місяці (за виключенням Класичного) – 18:1. Словом, Маріуполю сьогодні має бути непереливки.

Статистика протистояння Динамо з Маріуполем

Всього: 46 матчів, 40 перемог Динамо, 5 нічиїх, 1 перемога Маріуполя, різниця м’ячів 115-24

У Прем’єр-лізі: 42 матчі (+36, =5, -1, 102-24)

Цьогорічний Маріуполь тримає реноме не дуже міцного середняка, якому вдається триматися у зоні плей-офф за єврокубки. Команда чергує позитивні та невдалі результати – після втрати очок з Ворсклою у компенсований час азовці "всуху" перемогли Колос і СК Дніпро-1, дали бій Олександрії (але програли), а потім розписали домашню нічию з Карпатами. Футбол "помаранчевих" також нічим особливим не відзначається. У минулому сезоні цей колектив виглядав зубастіше, хоча не варто забувати про матч першого кола з Динамо – тоді кияни у рівній грі забили єдиний м'яч аж на останній хвилині. Можна не сумніватися, що сьогодні Маріуполь налаштується не гірше.

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Найкращі бомбардири протистояння



Динамо: Віктор Циганков – 7, Артем Мілевський – 6, Сергій Ребров – 6, Олег Гусєв – 5, Максим Шацьких – 5, Андрій Шевченко – 5, Валентин Белькевич – 4, Флорин Чернат – 4, Андрій Ярмоленко – 4.



Маріуполь: Володимир Браїла – 2, Едуард Цихмейструк – 2, Ігор Тищенко – 2, Андрій Тотовицький – 2.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Биков (Маріуполь)

Травмовані: Бойко, Бурда (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Маріуполь

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук – Караваєв, Циганков, де Пена – Бєсєдін

Маріуполь: Гальчук – Дава, Яворський, Чоботенко – Кирюханцев, Федорчук, Танковський, Корнієнко – Чурко, Вакула, Мишньов

"Родзинки" матчу:

– Безпрограшна серія Динамо в матчах з Маріуполем в УПЛ почалася 11 вересня 2011 року й триває 16 матчів (+14=2).

– Динамо найбільшу перемогу в УПЛ здобуло саме в матчі з Маріуполем (9:0, 31.10.2010 р.), а Маріуполь при цьому зазнав своєї найбільшої поразки в Чемпіонатах.

– 40-й гол в УПЛ може забити Віктор Циганков, 25-й – Артем Бєсєдін (обоє – Динамо).

Динамо – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet беззаперечним фаворитом зустрічі вважають Динамо. На перемогу киян букмекери поставили коефіцієнт 1,22, в той час на звитягу Маріуполя – аж 13,00. В разі успішної ставки на нічию сума вашого виграшу збільшиться у 6,20 разів, а найбільш очікуваним результатом компанія вважає 2:0 на користь "біло-синіх" – цей рахунок оцінили "кефом" 5,25.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Маріуполь завжди давав бій Динамо, але дуже рідко відбирав очки – і це мова про найкращі часи азовців. Зараз вони не тій формі, щоб тягатися з киянами. Підопічні Олексія Михайличенка повинні здобути впевнену перемогу.

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