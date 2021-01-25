"Наприкінці року колишній футболіст Шахтаря Луїс Адріану запропонував свої послуги Мірчі Луческу і був готовий попрацювати з ним у Динамо.

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Зараз ця ситуація ніяк не обговорюється, тому що не було продовження. Думаю, що такий трансфер був би визначальним для українського футболу. Але Луїс Адріано вже досить віковий футболіст, а Луческу зараз в основному робить ставку на молодь, яка повинна прогресувати", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Зараз 33-річний бразилець на батьківщині захищає кольори Палмейраса. Нагадаємо, Адріано та Луческу разом працювали у Шахтарі (2007-2015 роки).

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