"Щодо Шабанова в зимове міжсезоння були запити зі стану одного з лідерів чемпіонату Казахстану. Планувався повноцінний трансфер.

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Але все закінчилося в момент, коли казахи дізналися заробітну плату захисника, який провів 2 матчі з початку сезону. Для того, щоб заманити такого рівня гравця з ЛЧ в Казахстан – потрібно дворазове підвищення зарплатні, як мінімум. А платити 40 тисяч доларів в місяць навіть казахи не зможуть. Така історія", – йдеться в публікації Telegram-каналу Динамо Киев Inside.

Додамо, що контракт Шабанова з киянами розрахований до кінця 2021 року, нинішня ціна за Transfermarkt – 2 млн євро.

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