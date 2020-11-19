Київське Динамо не скористалося шансом запросити в команду Мірослава Клозе.

Легендарний нападник Баварії та збірної Німеччини був серед кандидатів на посаду головного тренера столичного клубу, стверджує телеграм-канал "Бий-Біжи".

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За інформацією джерела, представники фахівця пропонували послуги свого клієнта, однак керівництво Динамо відхилило його кандидатуру, натомість призначивши Мірчу Луческу.

Додамо, що Мірослав Клозе розпочав тренерську кар'єру в 2018 році у юніорській команді Баварії. Минулого літа 42-річний фахівець перебрався на роботу в основну команду мюнхенців, де став асистентом Хансі Фліка. До слова, Міро є рекордсменом чемпіонатів світу, забивши 16 голів у фінальній частині турніру.

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