Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Львів на "Футбол 24", стартує о 19:30. Кияни грають між двома битвами Ліги чемпіонів. Після перемоги над АЗ зараз репетиція до зустрічі з Генком у плей-офф кваліфікації. Команда Луческу після втрати очок з Десною не має права на помилку. Львів на старті УПЛ 2020/21 не вражає – то спалах зараження коронавірусом COVID-19, то розгромна поразка від Колоса. В історії протистояння команд це 10 матч. Динамівці виграли 8, а муніципали – 1.

Динамо – АЗ: футбольні шахи, асиметрія та майстер-клас від Луческу, який веде проти Яремчука і Ко

Динамо – Львів: дивитись матч онлайн – трансляція УПЛ 19 вересня 2020

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко (к) – Шепелєв, Андрієвський – Цітаішвілі, Лєднєв, Вербіч – Супряга

Львів: Літовченко – Челіч, Кравчук, Міхубі, Клименчук – Айнсалу, Борзенко (к) – Грисьо, Кошман, Феліпе – Нич

Порівняно з матчем проти АЗ Мірча Луческу випускає 6 нових футболістів у стартовому складі. Сирота, Шепелєв, Андрієвський, Цітаішвілі, Вербіч та Лєднєв виходять замість Караваєва, Сидорчука, Шапаренка, Жерсона, Де Пени та Буяльського, четверо з яких можуть вийти на заміну. Відзначаємо появу в запасі потенційного дебютанта Артема Кравця та Циганкова, який відновився від загадкової травми.