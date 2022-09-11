Динамо номінально приймає Львів, граючи на його полі у 4 турі чемпіонату України.​​​​ Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24" в цій новині.

Команда Луческу після 5 поспіль поразок прагне набрати перші очки в УПЛ 2022/23, аби вибратися з незвичного останнього місця. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Львів на "Футбол 24", стартує о 17:00. Київський клуб незмінно перемагав муніципалів 7 ігор поспіль, а загалом вигравав завжди, крім одного випадку (поразка вдома ще у 2018 році з Хацкевичем на чолі).

Динамо – ФК Львів: анонс і прогноз на матч УПЛ

Після важкої гри на полі Фенербахче в ЛЄ, де кияни втратили нічию на 90+3 хвилині, у стартовому складі бачимо відразу 5 змін. Замість травмованих Бущана і Шапаренка вийшли Бойко та Шепелєв. Крім того, Луческу повністю змінив фланги оборони. Вівчаренко і Тимчик в основі, Дубінчак і Кендзьора присіли на лаву запасних. Також повертається після отруєння Забарний, який грає замість Сироти.

Динамо: Бойко – Тимчик, Бурда, Забарний, Вівчаренко – Шепелєв, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Гармаш