Динамо після поразки від Пахтакора зустрічається з 4 командою Вищої Ліги Латвії. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Лієпая на "Футбол 24" у цій новині, стартує о 16:00. Суперник киян програв більшість зимових спарингів командам з інших країн. Для команди Луческу ж це десятий контрольний матч в Туреччині. Після безвиграшного січня (2 поразки та нічия) у лютому Київ видав серію з 5 перемог поспіль перед поразкою від узбеків.

Динамо прогавило шанс заробити – пік вчорашнього лідера вже у минулому, ситуацію рятуватиме син легенди

Відзначаємо велике повернення в основу Віталія Буяльського, Кахіма Перріса (обидва пропустили всі попередні матчі у 2023 році) та Владислава Ваната (вибув на початку лютого). Стартовий склад Динамо має такий вигляд: Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв – Перріс, Буяльський, Кабаєв – Ванат. Порівняно з основою, яка вийшла проти Пахтакора 3 дні тому, маємо загалом 5 змін.