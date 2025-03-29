Рух та Динамо зустрілись у матчі 22-го туру УПЛ, який відбувся 29 березня 2025 року. Результат та огляд зустрічі Рух – Динамо читайте на "Футбол 24".

Матч Рух – Динамо завершував ігрову програму суботи. До цього перемоги здобули Олександрія та Шахтар, тож кияни були зобов'язані перемагати, аби втримати відрив від головних конкурентів. У стартовому складі "біло-синіх" відзначимо відсутність Бражка – Володимир залишився в запасі, тоді як Михайленко вийшов у опорній зоні разом з Шапаренком.

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Динамо очікувано захопило контроль над грою, але ударів було небагато, хіба що Ярмоленко пробив набагато вище воріт на 5-й хвилині. А на 11-й хвилині кияни повели в рахунку. Шапаренко підключився до атаки на лівому фланзі, віддав на лінію штрафного Буяльському, а капітан киян шикарним розрізним пасом вивів Ваната віч-на-віч з воротарем. Найкращий бомбардир УПЛ не схибив – 0:1!

Рух відповів ударом Притули з-за меж штрафного – м'яч пролетів у кількох метрах від правої стійки. Динамо ж продовжувало контролювати ситуацію та забили вдруге на 30-й хвилині. Вийшло також красиво: затяжна атака киян, Ярмоленко віддав приховану передачу п'яткою, Шапаренко ледь встиг наздогнати м'яч на лінії та повернути на Андрія. Ярмола одразу навісив на дальню стійку, де замикав Буяльський в падінні. Ледвій здійснив сейв, але м'яч встиг перетнути лінію воріт – 0:2!

Після цього матч заспокоївся – кияни не спішили в атаку, а в Руха не дуже виходило попереду. Буяльський та Ванат ледь не оформили ще один шедевр після розіграшу кутового – Віталій в дотик віддав з лівого краю штрафного у центр, а Владислав не зумів нормально влучити по м'ячу (також в дотик). Перший тайм так і завершився з рахунком 0:2 на користь Динамо. На старті другої половини Попов невдало приземлився після верхової боротьби, але зумів продовжити гру. Рух більшими силами пішов вперед, але Дідик не зумів головою направити м'яч в бік воріт з меж воротарського. Нещерет врятував після класного удару Підгурського через себе (без падіння).

Динамо почало грати на контратаках, підловлюючи Рух, який все більшими силами йшов вперед відігруватись. Потрійна заміна в киян: замість Ваната, Буяльського та Шапаренка на поле вийшли Герреро, Піхальонок та Рубчинський. "Біло-сині" перейшли в економ-режим, адже команді вже через 3 дні знову грати з Рухом, тепер в 1/4 фіналу Кубка України. Але навіть попри це кияни ледь не зробили перевагу розгромною – Михавко намагався зіграти на добиванні після не дуже вдалого сейву Ледвія, але трошки не встиг. В підсумку, Динамо втримало впевнену перемогу.

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