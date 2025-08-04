Динамо вже знає, хто буде потенційно останньою перешкодою на шляху до основного етапу Ліги чемпіонів 2025/26.

Спочатку Динамо потрібно пройти кіпрський Пафос у третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Матчі відбудуться 5 та 12 серпня.

Результати жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів – Динамо отримало суперника, з яким може зіграти, не найгірший варіант

Якщо кияни досягнуть успіху, то до основного етапу ЛЧ залишиться один крок. За підсумками нинішнього жеребкування потенційним суперником Динамо у плей-офф раунді кваліфікації стане переможець пари Лех Познань (Польща) – Црвена Звезда (Сербія). Матчі цієї стадії заплановані на 19/20 та 26/27 серпня.

Нагадаємо, Динамо вже встигло подолати один раунд кваліфікації ЛЧ 2025/26. Підопічні Олександра Шовковського легко розібралися з мальтійським Хамрун Спартанс (двічі по 3:0).

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