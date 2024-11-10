Динамо зустрічається з Поліссям в рамках 13-го туру УПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Полісся відбудеться в неділю, 10 листопада 2024. Команди вийдуть на поле НСК Олімпійський. Планується, що стартовий свисток головного арбітра Віталія Романова пролунає о 18:00.

Динамо – Полісся: анонс матчу УПЛ

Де дивитися Динамо – Полісся? Телетрансляція доступна на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Також гру покаже клубний YouTube-канал киян – відповідний плеєр знайдете нижче в цій новині. Поєдинок прокоментує Дмитро Шпірко.

Стартові склади Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Попов, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат.