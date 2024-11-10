Динамо обіграло Полісся (2:1) в рамках 13-го туру УПЛ. Рахунок та огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Центральний матч туру трохи не виправдав очікування. Точніше, Полісся не виправдало очікування. Динамо не знітилося перед стартовим тиском суперника й надалі без поспіху контролювало гру, поступово нарощуючи свою перевагу.

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Ключовою стала середина першого тайму, коли кияни упродовж п'яти хвилин забило два голи. Спочатку Дубінчак і Шапаренко організували випад, який завершився передачею Миколи під удар Ванату. Влад у дотик відправив м'яч під дальню стійку воріт Волинця.

Не встигло Полісся оговтатися, як знову проблеми. Після прострілу з правого флангу Смоляков зіграв рукою в межах свого штрафного майданчика. Віталій Романов цього не побачив, але після зупинки гри VAR покликав рефері до монітора. Лише кілька секунд знадобилося, щоб ухвалити рішення призначити пенальті. Виконувати 11-метровий взявся Ярмоленко, впевнено забивши свій 110 гол в УПЛ.

Ну і щоб вже максимально ускладнити завдання своїй команді, Богдан Михайліченко організував собі вилучення. Захисник Полісся отримав дві жовті картки, між якими минуло лише шість хвилин. Спочатку зірвав атаку фолом проти Кабаєва, а потім грубо сфолив проти Буяльського.

Це максимально вбило інтригу на другий тайм. У гостей залишилося обмаль ресурсів, щоб протистояти фавориту, а Динамо має такий календар, що не було жодного сенсу форсувати події, маючи таку перевагу. От і маємо, що найнебезпечнішим моментом став необачний пас Дячука на Бущана, якого запресингував Назаренко. Георгій встиг вибити.

Кияни відповіли атакою з ударом Шапаренка. Голкіпер і тут потягнув, а захисники влаштували метушню. На щастя для Полісся, все обійшлося. Після цього гра геть заспокоїлася, а тренери й без того невисокий темп збили замінами. Аж на 76 хвилині чудову нагоду змарнував Тимчик. Після прострілу від Дубінчака Олександр пробив значно вище воріт, хоча позиція була більш ніж комфортною.

Зіграти "насухо" Динамо не змогло. Наприкінці матчу Попов у підкаті вибив м'яч на кутовий, виправляючи помилку Попова. Емоційно відсвяткував свою вдалу дію. Що ж – зарано. Після подачі м'яч влучив у пах Дячука, і відскочив до Гуцуляка, який і переправив у сітку. Кияни відразу ж відповіли третім голом, але Герреро перебував у офсайді.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Динамо, яке повернуло собі лідерство (в Олександрії також 32 очки). Полісся залишилося на четвертому місці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 22 залікових пункти.